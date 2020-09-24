Mitzva Bar и «Афиша Daily» устроят глэмпинг-вечеринку. С палатками и грилем!

Mitzva Bar вместе с «Афишей Daily» устроят вечеринку на открытом воздухе «Кончилось лето». Начало 26 сентября, в 15.00, в программе — выступления стендаперов, сеты от музредакторов и еда на гриле.

На летней веранде во внутреннем дворе установят палатки, разведут настоящий костер и смастерят световую инсталляцию. Всех желающих научат плести венки, чтобы они напоминали о прошедшем лете.

На вечеринке выступят четыре стендап-комика — Дмитрий Коваль, Игорь Тарлецкий, Денис Антипин и Руслан Халитов. За музыкальную составляющую будут отвечать музыкальные редакторы Николай Редькин, Владимир Завьялов и Сергей Мудрик.

Организаторы обещают, что холодно не будет: согреют тепловые пушки, расставленные повсюду, жар от костра и толика любви. Подробности об ивенте можно узнать на его странице в фейсбуке.