«Черная Вдова» не выйдет в этом году. Как и другие фильмы киновселенной Marvel

Disney перенесла премьеру своего супергеройского боевика «Черная Вдова» с этой осени на 7 мая 2021 года, сообщает The Verge. Таким образом, в 2020 году зрители не увидели и уже не увидят ни одного нового фильма Marvel.

Из‑за этого Disney пришлось сдвинуть другие премьеры: «Шан-Чи и Легенда десяти колец» (с 7 мая на 9 июля), «Вестсайдская история» (с 18 декабря 2020 года на 10 декабря 2021 года), «Смерть на Ниле» (с 23 октября на 18 декабря), «Вечные» (с 10 февраля 2021 года на 5 ноября 2021 года).

Причины переносов не уточняются, но очевидно, что виновата пандемия коронавируса — зрители не идут в кинотеатры, что лишний раз подтвердили не очень высокие сборы блокбастера Кристофера Нолана «Довод».

Действие «Черной Вдовы» происходит после событий «Первого мстителя: Противостояние». Это 24-й фильм в киновселенной Marvel и первый в ее 4-й фазе (25-м и вторым, соответственно, станут «Вечные»).

По сюжету участница команды Мстителей Наташа Романофф (Черная Вдова) вынуждена вернуться на родину, чтобы встретиться с семьей и разобраться с ошибками прошлого. Ей предстоит столкнуться с суперзлодеем Таскмастером.

Главную роль исполнила Скарлетт Йоханссон, кроме нее в фильме снялись Дэвид Харбор, Флоренс Пью, О-Т Фагбенли, Рейчел Вайс и другие. Режиссером выступила Кейт Шортленд. Посмотреть финальный трейлер картины можно здесь.