В Москве закрыли магазины сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима

В Москве закрыли 43 магазина сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя мэра столицы Алексея Немерюка.

«Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому (масочно-перчаточному режиму. — Прим. ред.) относятся, где сами сотрудники не соблюдают этих требований и не требуют этого от своих посетителей», — сказал Немерюк.

В начале августа сообщалось, что за несоблюдение масочного режима в транспорте москвичей оштрафовали на 210 млн рублей. Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочно-перчаточный режим и другие антикоронавирусные ограничения «необходимы в ближайшие недели, а может быть, и месяцы».