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Вышел трейлер «Искателей правды» — комедийного сериала с Саймоном Пеггом и Ником Фростом

Анастасия Цой
Сегодня в 10:08

Вышел трейлер комедийного и мистического сериала «Искатели правды». В нем сыграли Саймон Пегг и Ник Фрост (трилогия «Кровь и мороженое» Эдгара Райта).

Главные герои сериала — охотники за паранормальными явлениями. Они пытаются запечатлеть нечто сверхъестественное на видео и заработать на этом деньги. Однажды у них действительно это получается: герои узнают тайну, которая может привести к концу света.

Пегг и Фрост написали сценарий сериала. Вместе с ними в шоу снялись Эмма Д’Арси, Самсон Кае, Малкольм МакДауэлл и другие. Все восемь серий «Искателей истины» выйдут в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video 30 октября.

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