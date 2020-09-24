Вышел трейлер комедийного и мистического сериала «Искатели правды». В нем сыграли Саймон Пегг и Ник Фрост (трилогия «Кровь и мороженое» Эдгара Райта).
Главные герои сериала — охотники за паранормальными явлениями. Они пытаются запечатлеть нечто сверхъестественное на видео и заработать на этом деньги. Однажды у них действительно это получается: герои узнают тайну, которая может привести к концу света.
Пегг и Фрост написали сценарий сериала. Вместе с ними в шоу снялись Эмма Д’Арси, Самсон Кае, Малкольм МакДауэлл и другие. Все восемь серий «Искателей истины» выйдут в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video 30 октября.