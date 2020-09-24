Вышел трейлер комедийного и мистического сериала «Искатели правды». В нем сыграли Саймон Пегг и Ник Фрост (трилогия «Кровь и мороженое» Эдгара Райта).

Главные герои сериала — охотники за паранормальными явлениями. Они пытаются запечатлеть нечто сверхъестественное на видео и заработать на этом деньги. Однажды у них действительно это получается: герои узнают тайну, которая может привести к концу света.