Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку отправил российский писатель Сергей Комков, автор книг «Кремлевский Сурок», «Кремлюди», «Ваххабит» и главред газеты «Президент». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Комкова, он направил письмо с выдвижением 9 сентября. 10 сентября заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло. Как утверждает писатель, именно после этого американский представитель в Осло «всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком‑то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой‑то конфликтной ситуации — Трампа». С какой формулировкой сам Комков выдвинул Путина, он не уточнил.

Зато сказал, что своей заявкой он решил проверить Нобелевский комитет «на вшивость». «Надо понять, что они есть такое на самом деле: или это прислужники тех темных сил и готовые голосовать постоянно втемную за всякого рода силы зла или они все-таки реальные потомки <…> и реальные исполнители воли великого Нобеля», — заявил он.

По мнению Комкова, «если не будет решен вопрос о присуждении Нобелевской премии мира Владимиру Путину, можно считать вопрос о том, что этот Нобелевский комитет мира надо будет закрывать» (слова автора переданы без изменений, цитата по РИА «Новости»).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на эту премию выдвигают «совершенно разных людей». «Эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного», — цитирует слова Пескова «Коммерсант».

Это не первое выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира. Такое уже происходило в 2007, 2013 и 2016-м годах. В этот раз за награду вместе с российским президентом поборются 318 кандидатов, включая Алексея Навального, супругов Тихановских, Дональда Трампа и Грету Тунберг. Победителя объявят 9 октября.