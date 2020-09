Дэниэл Рэдклифф не против вернуться к роли Гарри Поттера, если в проекте не будет Джоан Роулинг

Актер Дэниэл Рэдклифф не против вернуться к роли Гарри Поттера. Однако у него есть одно условие — в проекте не должна участвовать писательница и создательница мира волшебников Джоан Роулинг, сообщает We Got This Covered.

По словам актера, он хочет дистанцироваться от заявлений Джоан Роулинг. Рэдклифф, как нетрудно догадаться, имел в виду ее заявления о трансгендерах.

Писательницу критикуют из‑за серии твитов, в которых она иронизировала над статьей «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации». Роулинг обвинили в трансфобии и нетерпимости к трансгендерам, небинарным людям и людям с гендерной нонконформностью. К критике присоединились звезды франшизы «Гарри Поттер», в том числе Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Эдди Редмейн.

Позднее писательница объяснила свою позицию, но это не помогло: недавно она столкнулась с новой волной критики из‑за книги «Дурная кровь». В ней по сюжету серийным убийцей является мужчина, который переодевается в женскую одежду.

Отмечается, что Дэниэл Рэдклифф может вновь сыграть Гарри Поттера в экранизации пьесы «Проклятое дитя». Слухи о том, что Warner Bros. может экранизировать пьесу ходят с прошлого года.

Действие пьесы «Проклятое дитя» происходит спустя 19 лет после событий, описанных в седьмом томе. Взрослый Гарри Поттер работает в Министерстве Магии, женат на Джинни Уизли и воспитывает троих детей. Главный герой книги — сын Гарри Альбус Северус Поттер.