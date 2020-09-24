В России за сутки выявили 6595 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. С субботы в стране вновь фиксируют более 6000 новых заболевших.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Кемеровской и Свердловской областях, а также в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском АО.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 128 836. За все время пандемии более 929 тыс. россиян выздоровели, 19 948 скончались. За последние сутки вылечились 6130 человек, умерли 149 пациентов.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 31,8 млн человек, 976 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,9 млн), на втором — Индия (5,7 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн).