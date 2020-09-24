В России за сутки выявили 6595 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. С субботы в стране вновь фиксируют более 6000 новых заболевших.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Кемеровской и Свердловской областях, а также в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском АО.