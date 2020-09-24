В Петербурге погиб кот Мартин Лютер Кот, считавшийся символом местной лютеранской церкви Анненкирхе. Об этом в своих соцсетях сообщили представители церкви.

В августе прошлого года отец Евгений подобрал котенка на помойке около Пушкинской кирхи, его назвали Мартин Лютер Кот в честь немецкого реформатора христианства. Позже у котика обнаружили кошачью чумку, но сотрудники и прихожане церкви выходили его.

Мартин Лютер Кот за этот год дважды терялся, а в последний раз он сбежал из Анненкирхе 21 сентября. Вечером его нашли мертвым на газоне — судя по всему, сбитого автомобилем.

«Несмотря на наши решения и ошибки, мы верим, что Мартин прожил счастливую жизнь и был любим прихожанами и гостями Анненкирхе. Как настоящая звезда, он ушел слишком рано. Других котов и кошек мы приручать больше не планируем», — написали работники церкви.