Избиения журналистов, обыски в офисе «Яндекса» в Беларуси и другие новости дня

Корреспондент Znak.com Никита Телиженко рассказал о задержании и избиениях в белорусских тюрьмах. Адвокат колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова заявил, что его подзащитного тоже пытали в белорусском СИЗО.

О протестах в Беларуси высказались российские и зарубежные лидеры мнений. Журналист Владимир Познер заявил, что при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство, нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич потребовала у белорусского президента оставить свой пост, рэпер Оксимирон призвал помочь пострадавшим в столкновениях.

«Афиша Daily» собрала реакции журналистов, общественных и культурных деятелей на ситуацию в Беларуси.

Белорусские офисы «Яндекса» и Uber заблокировали неизвестные вооруженные люди. Причины обысков пока неизвестны.

Художник Артем Лоскутов выставил на торги первый флаг Республики Беларусь (бело-красно-белый), нарисованный милицейской дубинкой. Половину денег от продажи он передаст белорусам.

В России за сутки выявили 5057 случаев коронавируса, общее число заразившихся достигло 907 758. Российская вакцина от коронавируса, как следует из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, вызывает побочные явления «часто или очень часто».

В США в возрасте 83 лет умер российский и американский писатель Игорь Ефимов. Он автор книг «Смотрите, кто пришел!», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Лаборантка», «Свергнуть всякое иго» и многих других.

Суд повторно оправдал жителя Бугульмы Сергея Кукушкина, обвиненного в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Мужчину признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, но обвинение в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетней сняли.

В Москве закрылся легендарный супермаркет «Алые паруса» на Большой Бронной. Некогда сеть считалась основным конкурентом «Азбуки вкуса», но сейчас от нее осталась лишь пара супермаркетов.

Антифолк-музыкант Бек вместе с NASA выпустили визуальный альбом, созданный искусственным интеллектом. Алгоритм обучался на архивных снимках и видеозаписях космоса, предоставленных космическим агентством.

Nothing But Thieves описали несчастную любовь в клипе на сингл «Real Love Song», а King Krule показал ужасы ночного Лондона в музыкальном видео на трек «Comet Face».

«Афиша Daily» представит шоукейс новой русской поп-музыки на фестивале Moscow Music Week. В программе хаус и гэридж от Алмо, новая акустика от Лютика, ранимый бедрум-поп от Луни Аны и бодрый фанк от Tihotiho. Встречаемся 5 сентября в московском Powerhouse!