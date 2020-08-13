перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд повторно оправдал жителя Бугульмы, обвиненного в изнасиловании полуторагодовалой дочери 11:25
Beck Бек и NASA выпустили визуальный альбом, созданный искусственным интеллектом
Бек и NASA выпустили визуальный альбом, созданный искусственным интеллектом 10:55
В России за сутки выявили чуть более 5000 случаев заражения коронавирусом 10:48
Михаил Горбачев заявил о недопустимости оправдания репрессий 10:25
В делюкс-версии микстейпа «K.I.D.S.» Мака Миллера появились два неизданных ранее трека 10:13
Посмотрите клип «Smile» от The Weeknd и покойного Juice WRLD 9:53
Евгений Беркович/Facebook Умер писатель Игорь Ефимов
Умер писатель Игорь Ефимов 9:53
Ужасы ночного Лондона в клипе «Comet Face» от King Krule 9:35
Премьера бродвейского мюзикла о принцессе Диане пройдет на Netflix 4:09
Instagram обвинили в незаконном сборе биометрии 3:57
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко оставить свой пост 3:39
UKRLIFE.TV/YouTube Адвокат: колумниста «Афиши Daily» и автора «Новой газеты» Виталия Шклярова пытали в белорусском СИЗО
Адвокат: колумниста «Афиши Daily» и автора «Новой газеты» Виталия Шклярова пытали в белорусском СИЗО 3:05
Корреспондент Znak.com Никита Телиженко рассказал о задержании и избиениях в белорусских тюрьмах 2:24
Российская вакцина от коронавируса вызывает побочные явления «часто или очень часто» 0:38
Сотрудники белорусских ИТ-компаний призвали остановить насилие силовиков Вчера в 23:54
С государственных телеканалов Беларуси начали увольняться ведущие Вчера в 23:35
Timothy Meinberg/Unsplash Муфтият Дагестана запретит женское обрезание. Это может спасти многих девочек от калечащих операций
Муфтият Дагестана запретит женское обрезание. Это может спасти многих девочек от калечащих операций Вчера в 22:57
В Москве у посольства Беларуси прошли задержания Вчера в 22:44
Владимир Познер: при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство Вчера в 22:10
Петербургский бренд «Нате» выпустил коллекцию футболок, посвященную событиям в Беларуси Вчера в 21:09
Отключить рекламу

Умер писатель Игорь Ефимов

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:53

В США умер российский и американский писатель Игорь Ефимов. Об этом у себя в фейсбуке написал публицист и главный редактор журнала «Семь искусств» Евгений Беркович.

Беркович рассказал, что Ефимов успел прислать ему рукопись своей последней книги, обсудить эскиз обложки и начать составлять указатель имен. «Ему оставалось сказать «да», и книга была бы готова. Но Игорь Маркович не успел ее увидеть. Книгу мы выпустим, тут сомнений нет», — указал Беркович.

Ефим был членом союза писателей, он написал такие книги как «Смотрите, кто пришел!», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Лаборантка», «Свергнуть всякое иго» и многие другие. Его роман «Нобелевский тунеядец», вышедший в 2005 году, посвящен Иосифу Бродскому. В 2006 году увидела свет книга Ефимова «Неверная». Писатель нередко становился участником престижных литературных премий.

В 1978 году Ефимов уехал в США. Тогда же стало известно, что он является автором философских трудов «Практическая метафизика» и «Метаполитика», ходивших в самиздате и вышедших на Западе под псевдонимом Андрей Московит.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Киллер по вызову
Внезапный комедийный триллер от сценариста «Бешеных псов» и «Криминального чтива»
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить