Умер писатель Игорь Ефимов

В США умер российский и американский писатель Игорь Ефимов. Об этом у себя в фейсбуке написал публицист и главный редактор журнала «Семь искусств» Евгений Беркович.

Беркович рассказал, что Ефимов успел прислать ему рукопись своей последней книги, обсудить эскиз обложки и начать составлять указатель имен. «Ему оставалось сказать «да», и книга была бы готова. Но Игорь Маркович не успел ее увидеть. Книгу мы выпустим, тут сомнений нет», — указал Беркович.

Ефим был членом союза писателей, он написал такие книги как «Смотрите, кто пришел!», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Лаборантка», «Свергнуть всякое иго» и многие другие. Его роман «Нобелевский тунеядец», вышедший в 2005 году, посвящен Иосифу Бродскому. В 2006 году увидела свет книга Ефимова «Неверная». Писатель нередко становился участником престижных литературных премий.

В 1978 году Ефимов уехал в США. Тогда же стало известно, что он является автором философских трудов «Практическая метафизика» и «Метаполитика», ходивших в самиздате и вышедших на Западе под псевдонимом Андрей Московит.