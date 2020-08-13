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Оксимирон призвал помочь пострадавшим в Беларуси

Семён Гудошников
Сегодня в 19:04

Рэпер Оксимирон призвал перевести деньги на помощь пострадавшим в столкновениях с белорусскими силовиками. Пост со ссылкой на группу помощи жертвам репрессий музыкант разместил в своем твиттере.

В Беларуси пятый день продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно заявлениям ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Штаб главной оппозиционной кандидатки результаты голосования не признает — по его данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.

Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняют ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают.

Жесткая реакция правящей верхушки страны на митинги и нежелание идти на переговоры с протестующими вызвали шквал критики у российских, белорусских и зарубежных лидеров мнений. Журналист Владимир Познер заявил, что при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство, нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич призвала белорусского президента оставить свой пост, дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко. «Афиша Daily» собрала реакции лидеров мнений на протесты в Беларуси.

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