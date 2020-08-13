Ужасы ночного Лондона в клипе «Comet Face» от King Krule

Британский музыкант King Krule (настоящее имя — Арчи Маршалл) выпустил навеянный классическими хоррорами клип на трек «Comet Face» со своего последнего на данный момент альбома «Man Alive!».
В видео, полном отсылок к фильму «Вторжение похитителей тел», Арчи Маршал прогуливается в лондонском парке Рэкхем Рай и рассказывает о демоне, который наводит ужас на весь близлежащий район. Ничего хорошего его персонажа, конечно не ждет.
Альбом «Man Alive!» вышел в феврале (критики назвали альбом самым «страдальческим» в дискографии King Krule). Ранее Арчи уже выпустил несколько клипов для него — на треки «Alone, Omen 3», «(Don’t Let the Dragon) Draag On», «Cellular».