Ужасы ночного Лондона в клипе «Comet Face» от King Krule

Британский музыкант King Krule (настоящее имя — Арчи Маршалл) выпустил навеянный классическими хоррорами клип на трек «Comet Face» со своего последнего на данный момент альбома «Man Alive!».

В видео, полном отсылок к фильму «Вторжение похитителей тел», Арчи Маршал прогуливается в лондонском парке Рэкхем Рай и рассказывает о демоне, который наводит ужас на весь близлежащий район. Ничего хорошего его персонажа, конечно не ждет.