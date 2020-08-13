В России за сутки выявили чуть более 5000 случаев заражения коронавирусом

Больше всего новых заболевших в Москве и Свердловской области, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской областях, Красноярском крае, Иркутской области, Ханты-Мансийском АО и Омской области.

В России за сутки выявили 5057 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Число выписанных по выздоровлению вновь превысило число заразившихся. За сутки выздоровели 6098 человека, за все время — 716936. Умерли 124 пациента, за весь период — 15 384. Всего в стране зафиксировано 907758 заболевших.

Во всем мире коронавирусом заразились уже более 20,6 млн человек. Из них свыше 12,8 млн человек выздоровели, около 736 тыс. умерли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Лидер по числу заражений — США. На страну приходится четверть всех случаев — почти 5,2 млн, за ней идут Бразилия (3,1 млн) и Индия (2,4 млн). Россия по числу зараженных находится на четвертом месте.