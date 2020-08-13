Несчастная любовь в клипе «Real Love Song» от Nothing But Thieves

«Мы хотели, чтобы клип передал всю иронию песни и в то же время остался трогательным. Это песня внутри песни, и видео, с образами современных отношений и пафосными кадрами с нами, рассказывает два взгляда на одну и ту же историю. Где же кончается цинизм и начинается реальность?», — рассказали о клипе сами музыканты.

Британская рок-группа Nothing But Thieves выпустила клип на сингл «Real Love Song» со своего грядущего альбома «Moral Panic», релиз которого запланирован на 23 октября.

«Moral Panic» станет первым релизом группы с 2018 года, когда у нее вышел мини-альбом «What Did You Think When You Made Me This Way». Последний на данный момент полноформатный альбом — «Broken Machine» — Nothing But Thieves выпустили в 2017.

В этом мае музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников поговорил с Nothing But Thieves о грядущем альбоме, а в прошлом октябре группа приняла участие в нашей программе «Узнать за 10 секунд».