Несчастная любовь в клипе «Real Love Song» от Nothing But Thieves

Британская рок-группа Nothing But Thieves выпустила клип на сингл «Real Love Song» со своего грядущего альбома «Moral Panic», релиз которого запланирован на 23 октября.
«Мы хотели, чтобы клип передал всю иронию песни и в то же время остался трогательным. Это песня внутри песни, и видео, с образами современных отношений и пафосными кадрами с нами, рассказывает два взгляда на одну и ту же историю. Где же кончается цинизм и начинается реальность?», — рассказали о клипе сами музыканты.
«Moral Panic» станет первым релизом группы с 2018 года, когда у нее вышел мини-альбом «What Did You Think When You Made Me This Way». Последний на данный момент полноформатный альбом — «Broken Machine» — Nothing But Thieves выпустили в 2017.
В этом мае музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников поговорил с Nothing But Thieves о грядущем альбоме, а в прошлом октябре группа приняла участие в нашей программе «Узнать за 10 секунд».