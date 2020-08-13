Бек и NASA выпустили визуальный альбом, созданный искусственным интеллектом

Легендарный американский анти-фолк-музыкант Бек вместе с NASA выпустил визуальный альбом «Hyperspace: A.I. Exploration» как дополнение к своей последней пластинке «Hyperspace», которая вышла осенью.

Визуальные эффекты для каждого трека создавал искусственный интеллект, разработанный компанией OSK. ИИ обучался на архивных снимках и видеозаписях космоса, предоставленных NASA — таким образом его создатели хотели «воспитать» в нем представление об окружающей вселенной. Результат вы можете увидеть ниже.

«Думаю, в песнях скрыты разные способы разных людей «уходить в гиперпространство» — сбегать от реальность, с которой приходится иметь дело», — объяснил сам Бек. Он также анонсировал релиз делюкс-издания альбома на 4 декабря.