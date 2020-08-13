перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Премьера бродвейского мюзикла о принцессе Диане пройдет на Netflix 4:09
Instagram обвинили в незаконном сборе биометрии 3:57
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко оставить свой пост 3:39
UKRLIFE.TV/YouTube Адвокат: колумниста «Афиши Daily» и автора «Новой газеты» Виталия Шклярова пытали в белорусском СИЗО
Адвокат: колумниста «Афиши Daily» и автора «Новой газеты» Виталия Шклярова пытали в белорусском СИЗО 3:05
Корреспондент Znak.com Никита Телиженко рассказал о задержании и избиениях в белорусских тюрьмах 2:24
Российская вакцина от коронавируса вызывает побочные явления «часто или очень часто» 0:38
Сотрудники белорусских ИТ-компаний призвали остановить насилие силовиков Вчера в 23:54
С государственных телеканалов Беларуси начали увольняться ведущие Вчера в 23:35
Timothy Meinberg/Unsplash Муфтият Дагестана запретит женское обрезание. Это может спасти многих девочек от калечащих операций
Муфтият Дагестана запретит женское обрезание. Это может спасти многих девочек от калечащих операций Вчера в 22:57
В Москве у посольства Беларуси прошли задержания Вчера в 22:44
Владимир Познер: при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство Вчера в 22:10
Петербургский бренд «Нате» выпустил коллекцию футболок, посвященную событиям в Беларуси Вчера в 21:09
Огонь по демонстрантам в Беларуси, анонс нового альбома Монеточки и другие новости дня Вчера в 20:43 Дайджест
Disney Television Studios/YouTube Disney переименовал студию 20th Century Fox Television. Теперь в ее названии нет ни Fox, ни Century
Disney переименовал студию 20th Century Fox Television. Теперь в ее названии нет ни Fox, ни Century Вчера в 20:37
В летнем кинотеатре «Гаража» покажут фильмы, снятые на пленку Вчера в 20:34
Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг лучших сиквелов всех времен Вчера в 20:08
Благотворители открыли сбор средств на операции для тяжелобольных бездомных животных Вчера в 19:00
Премьер Японии прочитал две идентичные речи в Хиросиме и в Нагасаки. Это оскорбило посетителей Вчера в 18:28
Epsilon/Getty Images «Мне стыдно носить ваш орден»: Владимир Спиваков отказался от ордена, выданного ему Лукашенко
«Мне стыдно носить ваш орден»: Владимир Спиваков отказался от ордена, выданного ему Лукашенко Вчера в 17:40
Политехнический музей запустит новый семестр «Университета детей» в сентябре Вчера в 17:24
Отключить рекламу

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко оставить свой пост

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:39

Белорусская писательница, Нобелевский лауреат по литературе 2015 года Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода» призвала Александра Лукашенко уйти в отставку.

«Я хотела бы сказать то же, что красиво сказала журналист Светлана Калинкина: «Уйди красиво!..» Но уже не получится, уже кровь [пролилась]. Уйди, пока не поздно, пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови», — сказала Алексиевич.

По словам писательницы, белорусская власть объявила войну своему народу и общество радикализируется. ОМОН, по мнению Алексиевич, проявляет «почти нечеловеческую, сатанинскую ярость», которая кажется нереальной. В то же время Алексиевич поблагодарила участников протеста за то, что «они сохранили наше достоинство».

«Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование — теперь нет. Я просто хочу сказать, что нам надо быть организованнее и что борьба найдет и лидеров», — сказала писательница.

В Беларуси четвертый день продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно заявлениям ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Штаб главной оппозиционной кандидатки результаты голосования не признает — по их данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.

Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняет ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из-под крана, избивают.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
живопись
Юрий Анненков. Революция за дверью
Уникальная выставка, собранная по крупицам
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России

Другие материалы по темам

Теги
радио "Свобода"
Центризбирком России
Люди
Светлана Алексиевич
Александр Лукашенко
Светлана Тихановская
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить