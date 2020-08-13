Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко оставить свой пост

Белорусская писательница, Нобелевский лауреат по литературе 2015 года Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода» призвала Александра Лукашенко уйти в отставку.

«Я хотела бы сказать то же, что красиво сказала журналист Светлана Калинкина: «Уйди красиво!..» Но уже не получится, уже кровь [пролилась]. Уйди, пока не поздно, пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови», — сказала Алексиевич.

По словам писательницы, белорусская власть объявила войну своему народу и общество радикализируется. ОМОН, по мнению Алексиевич, проявляет «почти нечеловеческую, сатанинскую ярость», которая кажется нереальной. В то же время Алексиевич поблагодарила участников протеста за то, что «они сохранили наше достоинство».

«Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование — теперь нет. Я просто хочу сказать, что нам надо быть организованнее и что борьба найдет и лидеров», — сказала писательница.

В Беларуси четвертый день продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно заявлениям ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Штаб главной оппозиционной кандидатки результаты голосования не признает — по их данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.

Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняет ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из-под крана, избивают.