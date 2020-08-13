Луни Ана, Лютик и другие выступят на шоукейсе «Афиши Daily» на Moscow Music Week

Музыкальный фестиваль Moscow Music Week, который пройдет в Москве со 2 по 5 сентября, объявил вторую волну артистов. На нем, среди прочих, будет представлен шоукейс «Афиши Daily». Уже второй год подряд.
На этот раз шоукейс посвящен свежей русской поп-музыке — от новых версий хауса до «новых грустных». Итак, 5 сентября на сцене Powerhouse выступят:
- Алмо — обнинский музыкант Алексей Мокроусов, исполняющий интроспективный хаус и гэридж о жизни в Ростове.
- Лютик — москвичка Александра Москалец, которая умело совмещает новую акустику и поп нулевых.
- Луни Ана — петербурженка, начинавшая с уютного бедрум-попа и сумевшая объединить его ранимость с красочными поп-мелодиями.
- Tihotiho — выходцы из дорновской «Мастерской», играющие, соответственно, бодрый фанк-поп.
Кроме нашего шоукейса, во вторую волну артистов попали:
- Дебютный шоукейс панк-лейбла ЗЛО. Место: 3 сентября, клуб Вермель. Участники: «Влажность», Nazlo, f21, «Касание» и «Фоновый шум».
- Шоукейс фонда V–A–C. Место: 3 сентября, клуб Powerhouse. Участники: Алина Петрова и Кира Вайнштейн, «Рэп Комната», «Эхо Памира» и Koyil.
- Backwater Hip-hop Showcase. Место: 3 сентября, клуб «Слезы». Участники: Арчанга, Fardi, «другдиджея», Маугли и petasssse.
- Шоукейс женской андерграундной сцены Москвы от объединения Femland. Место: 4 сентября, клуб Вермель. Участники: «Позоры», «На Ножах», Flowers Terror, Fathers Sins и «Материнская плата».
- Шоукейс сибирского андерграунда New Siberian Order. Место: 5 сентября, клуб Вермель. Участники: «Убийцы», «Уберлицо», Саша Огородников и «Печатная машина».
Первую волну артистов MMW анонсировал 7 августа. Билеты уже в продаже — их можно приобрести как на все мероприятия, так и на отдельные шоукейсы.