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Луни Ана, Лютик и другие выступят на шоукейсе «Афиши Daily» на Moscow Music Week

Семён Гудошников
Сегодня в 17:53

Музыкальный фестиваль Moscow Music Week, который пройдет в Москве со 2 по 5 сентября, объявил вторую волну артистов. На нем, среди прочих, будет представлен шоукейс «Афиши Daily». Уже второй год подряд.

На этот раз шоукейс посвящен свежей русской поп-музыке — от новых версий хауса до «новых грустных». Итак, 5 сентября на сцене Powerhouse выступят:


  • Алмо — обнинский музыкант Алексей Мокроусов, исполняющий интроспективный хаус и гэридж о жизни в Ростове.
  • Лютик — москвичка Александра Москалец, которая умело совмещает новую акустику и поп нулевых.
  • Луни Ана — петербурженка, начинавшая с уютного бедрум-попа и сумевшая объединить его ранимость с красочными поп-мелодиями.
  • Tihotiho — выходцы из дорновской «Мастерской», играющие, соответственно, бодрый фанк-поп.

Кроме нашего шоукейса, во вторую волну артистов попали:


Первую волну артистов MMW анонсировал 7 августа. Билеты уже в продаже — их можно приобрести как на все мероприятия, так и на отдельные шоукейсы.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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