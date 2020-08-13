Луни Ана, Лютик и другие выступят на шоукейсе «Афиши Daily» на Moscow Music Week

Музыкальный фестиваль Moscow Music Week, который пройдет в Москве со 2 по 5 сентября, объявил вторую волну артистов. На нем, среди прочих, будет представлен шоукейс «Афиши Daily». Уже второй год подряд.

На этот раз шоукейс посвящен свежей русской поп-музыке — от новых версий хауса до «новых грустных». Итак, 5 сентября на сцене Powerhouse выступят:

Алмо — обнинский музыкант Алексей Мокроусов , исполняющий интроспективный хаус и гэридж о жизни в Ростове.

, исполняющий интроспективный хаус и гэридж о жизни в Ростове. Лютик — москвичка Александра Москалец , которая умело совмещает новую акустику и поп нулевых.

, которая умело совмещает новую акустику и поп нулевых. Луни Ана — петербурженка , начинавшая с уютного бедрум-попа и сумевшая объединить его ранимость с красочными поп-мелодиями.

, начинавшая с уютного бедрум-попа и сумевшая объединить его ранимость с красочными поп-мелодиями. Tihotiho — выходцы из дорновской «Мастерской» , играющие, соответственно, бодрый фанк-поп.

Кроме нашего шоукейса, во вторую волну артистов попали:

Первую волну артистов MMW анонсировал 7 августа. Билеты уже в продаже — их можно приобрести как на все мероприятия, так и на отдельные шоукейсы.