«Не превращайтесь в зверей!»: что говорят о протестах в Беларуси

«Очевидно, что кое‑кто засиделся и ему пора. Белорусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь. Насильно мил не будешь».

А в Беларуси… А в Беларуси вышли медики. И им, разумеется, за это заплатили горынычи с разбойниками. Вышел хор Белорусской филармонии. Хору, конечно, тоже заплатили. А кто ж вам будет петь бесплатно. На халяву только птички поют. Вышли рабочие, студенты, программисты, домохозяйки, водители, повара, бездомные, художники и музыканты. Им тоже заплатили. Прямо бездонная бочка! Это сколько же надо ухлопать кровных долларов, чтобы сковырнуть одного сраного колхозника!

Отсюда же их патологический ужас перед Майданом, которым они беспрерывно пугают и своих, и чужих, и, главное, самих себя. Не перед реальным Майданом, который как раз и продемонстрировал готовность и возможность этого самого гражданского общества отстаивать свои права и свободы, а какого‑то мифического, даже отчасти сказочного «Майдана» как инфернального царства Змея Горыныча и Соловья-разбойника.

«В Беларуси, как мы видим, есть или, по крайней мере, зарождается прямо на наших глазах настоящее гражданское общество. В отличие, как говорится, от. Наши-то гэбэшные поводыри тоже, между прочим, любят, — видимо, чтобы казаться взрослее, — употреблять выражение «гражданское общество», явно понимая его как стройную шеренгу подданных, рассчитывающихся по утрам и вечерам на «первый-второй».

«Жаль это слышать. Что мы можем сделать, чтобы помочь?» (В ответ на публикацию пользователя в твиттере, отметившего его и Билла Гейтса со словами: «Каждый, у кого есть голос, используйте его сейчас»)

Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняют ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских , так и зарубежных . Очевидцы сообщают , что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят , дают воду из‑под крана, избивают.

«Я тот самый милый Микита из Беларуси, которого вы, возможно, видели у Юрия Дудя. Обращаюсь к белорусским силовикам. Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите — я помогу. Также обращаюсь к другим предпринимателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой инициативе. Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан. Если проблема в деньгах/кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем».

«Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки. Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг! Наша Беларусь не заслужила этой боли».

Олег ЛСП

Музыкант

«Смотрю на лица прохожих, которые вместо обычного озабоченного и печального выражения теперь транслируют молчаливый ужас. Смотрю в радужный экран телевизора, где рассказывают о какой‑то другой, яркой, прекрасной, но нереальной стране, в которой все довольны и счастливы, где я с радостью жил бы и сам… только она дематериализуется, стоит отвернуться от телевизора.

Смотрю в монитор и вижу ужас, происходящий прямо сейчас в стране, где я родился, рос, прожил всю жизнь; раньше я только читал о подобном на уроках литературы, однако эта страна уже гораздо больше похожа на реальность, хотя и тут встречаются очевидные преувеличения и популистские уловки.

Поэтому параллельно я cлушаю людей — политологов, друзей, знакомых, которые вдруг начали говорить абсолютно разные вещи. Кто‑то пытается сохранить нейтралитет, во многих жестокость пробудила праведный гнев, некоторые напротив — потеряли дар речи от ужаса. Самые же непонятные мне индивиды пытаются оправдывать насилие и возложить вину за страдания и смерть простых людей на них самих/деньги Запада/интриги Востока/иллюминатов/пришельцев/рептилоидов… Не знаю, чем продиктована такая позиция, — общей необразованностью, повышенной внушаемостью, неспособностью к логическому мышлению или желанием выделиться — неважно, зато я знаю, что со многими из них мне больше не о чем разговаривать.

И в эти, пожалуй, самые кошмарные дни нашей истории меня спасает только одно — как сильно я горжусь своей страной, своим народом, своими людьми. Пишу эти слова, и впервые они для меня не выглядят скомканно и неискренне. Я горжусь малышом, что несет цветок омоновцу, который вчера вполне вероятно избивал чьих-то отцов. Горжусь женщинами, которые выходят за наши общие интересы, зная, что сегодня для толерантных дубинок силовиков гендер уже не имеет значения. Горжусь водителями, которым разбивают головы и автомобили за звуковые сигналы.

Горжусь каждым — от тех, кто стоял за окнами избирательных участков и пытался хоть что‑то в них разглядеть, до тех, кто вышел мирно выразить свой гражданский протест и погиб от побоев, колес спецтехники и пуль.

За каждого из них я молюсь, чтобы те, кто еще не очнулся, — очнулись; чтобы они смотрели своими глазами, а не через кривые зеркала идеологий, как провластных, так и оппозиционных; чтобы они слушали самих себя и свои сердца, а не чужие мнения и античеловеческие приказы; чтобы они гордились своим народом, а не ненавидели, чтобы защищали его, а не уничтожали.

Я молюсь, чтобы вторая партизанская волна, накрывшая Беларусь спустя восемь десятилетий, не только воскресила из пепла нашу национальную гордость и самосознание (это уже свершившийся факт, глупо отрицать), — но и позволила этому аисту гордо лететь над планетой, расправив свои белоснежные крылья. Потому что если жестокость не прекратится, мы, беларусы, просто исчезнем с лица Земли».

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Гарик Харламов

Комик, актер

«Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки. Я очень люблю Беларусь, у меня полно друзей оттуда, миллион раз был в Минске, Бресте и т. д. И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу, как «батька» лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать. Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти, которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище. Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич, остановите насилие!»

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Ксения Собчак

Журналистка, блогер

«Есть приказы, которые может отдать цепляющийся за власть человек, но выполнять их — преступно. Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удастся остановить протест, все уже всегда будут знать, и сам Лукашенко в том числе: его власть держится только на страхе, а не на выборе людей. Смотрите внимательнее, мои российские сограждане, на пример Беларуси. Еще внимательнее… И пусть у наших «звезд» пока нет должной смелости писать полные такого же праведного гнева посты о протестах в Хабаровске, о незаконных посадках после московских митингов, это ничего, все еще придет, и смелость, и желание. Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти и понять, что сменяемость власти — единственный мирный путь развития государственной власти. Можно недолго обманывать свой народ. Мухлевать, переписывать результаты выборов… Но нельзя обмануть время. Нельзя обмануть историю».

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Филипп Бахтин

Журналист, бывший главный редактор Esquire

«Ребята, захотелось напомнить вам: белорусы точно избавятся от этого своего убогого комсомольского ничтожества. А мы избавимся от своего. Неприятно, конечно, что пришлось ждать 20 лет, но сейчас мы скорее ближе к концу, чем к середине. Белорусы, страшно за вас, но и счастье тоже видеть, какие вы крутые. Бесстрашные люди, отказывающиеся терпеть ополоумевших от денег, вранья и безнаказанности пенсионеров. Прекрасные белорусы, потерпите еще немного — мы тут за забором смотрим на вас с восхищением».

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