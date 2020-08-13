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Адвокат: колумниста «Афиши Daily» и автора «Новой газеты» Виталия Шклярова пытали в белорусском СИЗО

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:05

Колумниста «Афиши Daily» и постоянного автора «Новой газеты» Виталия Шклярова пытали в белорусском СИЗО, сообщил его адвокат Антон Гашинский в интервью «Новой газете».

По словам Гашинского, Шклярову не разрешают мыться и заставляют ежедневно бриться без пены и гелей, несмотря на сильнейшее раздражение кожи. На всю ночь в СИЗО включают на полную громкость советскую музыку.

Кроме того, журналисту не передают письма от родных и запрещают вести какие‑либо записи. Также Шклярову разрешают читать только хранящийся в местной библиотеке Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.

«Показательный момент был, когда мы с ним встречались, и после встречи с адвокатом его завели в отдельную комнату, где раздели догола, с пристрастием обыскали и после этого поставили в «стакан». «Стакан» — это комната метр на метр без сидячего места, где он провел шесть часов стоя: без питья, без еды, без возможности присесть или прилечь», — рассказал Гашинский.

Как сообщает адвокат, к Шклярову в камеру регулярно приходят некие люди, которые ведут с ним беседы отдельно от официального следствия. Какие‑либо детали об этих людях и проводимых ими беседах журналисту запрещено рассказывать даже адвокату.

«Он вообще говорит о них только шепотом. Он боится, очень сильно боится за свою безопасность и безопасность своей семьи», — заявил Гашинский.

Виталия Шклярова задержали 29 июля из‑за связей с белорусским ютьюб-блогером Сергеем Тихановским, которому ЦИК Беларуси отказал в регистрации на выборах президента. По версии следствия, Шкляров консультировал команду Тихановского и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат.

В начале августа журналисту предъявили обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Шкляров отрицает обвинения и утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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