Белорусский офис «Яндекса» заблокировали неизвестные вооруженные люди

В белорусский офис российской компании «Яндекс» в Минске пришли неизвестные вооруженные люди в черной одежде, сообщают ТАСС и издание The Bell. Пресс-служба компании подтвердила, что офисы заблокированы вместе с несколькими сотрудниками.

Белорусские источники также сообщают, что неизвестные пришли с обысками и в офис белорусского отделения агрегатора такси Uber, которым в Беларуси, как и в России, владеет «Яндекс» (об этом пишут Nexta и «Наша Нива»).

В Беларуси четвертый день продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно заявлениям ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Штаб главной оппозиционной кандидатки результаты голосования не признает — по их данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.

В Беларуси четвертый день продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты. К разгону демонстрантов уже присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек , против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.

На выборах, по официальным данным, победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.

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