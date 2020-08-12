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Владимир Познер: при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство

Семён Гудошников
Сегодня в 22:10

Владимир Познер заявил в своей колонке, что при Александре Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство. Он предложил России пересмотреть свои отношения с белорусским лидером, чтобы показать, что ей не безразлично, кого считать своим союзником.

Познер называет Лукашенко «советским продуктом в худшем виде», человеком, «готовым ради удержания своей власти применить самые крайние меры». События до, во время и после президентских выборов в Беларуси, считает Познер, подтверждают его слова.

«Применение слезоточивого газа, резиновых пуль, водяных пушек, избиение людей, вышедших на мирные демонстрации, аресты журналистов — все это подводит к одному утверждению: Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство», — заявляет он.

По словам Познера, он встречался с белорусским лидером около 25 лет назад. Тогда его и еще примерно 20 российских журналистов привез на встречу с Лукашенко Борис Березовский. В один момент олигарх предложил присутствующим сказать тост в знак благодарности за радушный прием.

«Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: «Моя мама научила меня тому, что, когда ломаешь чей‑то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего». Сказал и сел», — вспоминает журналист.

В Беларуси четвертый день продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно заявлениям ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Штаб главной оппозиционной кандидатки результаты голосования не признает — по их данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.

Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняет ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из-под крана, избивают.

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