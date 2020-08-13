Новая российская вакцина от коронавируса вызывает побочные явления «часто или очень часто»

Новая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» (или «Гам-Ковид-Вак) вызывает побочные явления «часто или очень часто». Об этом свидетельствует непубличный отчет Центра имени Гамалеи, в котором вакцина была разработана, пишет «Фонтанка».

У 38 взрослых здоровых добровольцев зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство из них не имело серьезных последствий. Однако спустя 42 дня после вакцинации 31 симптом сохранился, причем исход 27 явлений до сих пор не ясен. Отмечается, что побочные эффекты связаны с отклонениями в иммунной системе людей.

Среди прочего добровольцы жаловались на повышение температуры, головную боль, диарею, астению, недомогание, пирексию, заложеность носа, першение в горле и ринорею. Кроме того, в месте прививки отмечали отечность, боль, гипертермию и зуд.

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что вакцина показала высокую эффективность и безопасность. Также в Минздраве утверждали, что иммунитет после вакцинации сохранится на срок примерно в два года. Однако исследования вакцины проводились в сжатые сроки и пока ученым не известно, как долго сохранится иммунитет к COVID-19.

О том, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, сообщил позавчера президент страны Владимир Путин. Он рассказал, что прививку уже сделала одна из его дочерей, а также выразил надежду, что впоследствии в мире появится много вакцин от коронавируса.