Суд повторно оправдал жителя Бугульмы, обвиненного в изнасиловании полуторагодовалой дочери

Бугульминский городской суд повторно оправдал жителя Бугульмы Сергея Кукушкина, которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщает прокуратура Татарстана, не уточняя, однако, имени подсудимого — впрочем, издание «Татар-информ» пишет, что это Кукушкин.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, но сняли обвинение в насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Кукушкина приговорили к исправительным работам на 8 месяцев, но от выполнения освободили, зачтя то время, которое он провел под домашним арестом и в СИЗО.

Гособвинение, просившее Кукушкину 14 лет строгого режима, с решением суда не согласилось и теперь намерено его обжаловать в апелляционном порядке.

Как пишет «Татар-информ», подсудимый, заходя в зал суда вместе со своей супругой, признался, что уверен, что суд встанет на его сторону. «Я ни в чем не виноват. Все произошло случайно», — сказал он.

Ранее суд не нашел в действиях Кукушкина состава преступления, посчитав, что он травмировал дочь случайно: мужчина якобы не аккуратно поменял подгузник и провел гигиенические процедуры. Позже на одном из заседаний суда Кукушкин признался, что «просто психанул» после ссоры с женой. Несмотря на это и на заключение экспертов о том, что травмы ребенка не могли быть случайны, суд оправдал мужчину.

Однако менее, чем через неделю, суд отменил Кукушкину обвинительный приговор — в начале июля уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение.

После оправдательного приговора в твиттере появились хештеги #казаньпосадилапедофила и #зверявтюрьму под постами с критикой решения суда. Также на Change.org появилась петиция с требованием наказать мужчину. На момент публикации новости ее подписали почти 19 тыс. человек.