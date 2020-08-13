Художник Артем Лоскутов выставил на торги флаг Беларуси, нарисованный милицейской дубинкой

Новосибирский художник Артем Лоскутов выставил на торги свою новую картину «Беларусь», выполненную с помощью полицейской дубинки и краски. «Холст, акрил, дубинопись», — подписал он ее.
Сама картина напоминает первый флаг Республики Беларусь (бело-красно-белый), официально использовавшийся в 1991–1995 годах, а теперь ставший символом белорусской оппозиции. Начальная цена картины — 1 рубль, торги продлятся до 22.30 14 августа, а половину заработанных денег Лоскутов передаст «белорусам» (он не уточнил, каким именно образом).
В Беларуси четвертый день продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты. К разгону демонстрантов уже присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольных итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.
На выборах, по официальным данным, победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.