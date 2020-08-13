Художник Артем Лоскутов выставил на торги флаг Беларуси, нарисованный милицейской дубинкой

Новосибирский художник Артем Лоскутов выставил на торги свою новую картину «Беларусь», выполненную с помощью полицейской дубинки и краски. «Холст, акрил, дубинопись», — подписал он ее.

Сама картина напоминает первый флаг Республики Беларусь (бело-красно-белый), официально использовавшийся в 1991–1995 годах, а теперь ставший символом белорусской оппозиции. Начальная цена картины — 1 рубль, торги продлятся до 22.30 14 августа, а половину заработанных денег Лоскутов передаст «белорусам» (он не уточнил, каким именно образом).