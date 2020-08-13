В Москве закрылись легендарные «Алые паруса» на Большой Бронной

Легендарный супермаркет «Алые паруса» на Большой Бронной в Москве закрылся 9 августа. На это обратили внимание в группах в фейсбуке «Пресня — Патрики — Тишинка — Шелепиха» и «Патриаршие», а также издание «Москвич Mag».

В группе «Патриаршие» сперва написали, что нового магазина на этом месте не будет, но местные жители выяснили, что он все же планируется. «Сказали сейчас, что на нулевом этаже будет магазин, на первом магазин и достроят два этажа под мини-отель. У жителей дома будет перекрыто все», — цитирует слова жителей «Москвич Mag».

Одна из жительниц рассказала, что стала последней покупательницей в «Алых парусах». «Так получилось, что я была самым последним покупателем. Купила молока и хлеба. За мной заперли двери. Это был последний день универсама. Подарили два белых хилых пакета, один в другой, молоко дотащить. Буду их хранить на память», — написала она.

Сеть «Алые паруса» появилась в Москве в 1999 году и некогда считалась основным конкурентом «Азбуки вкуса». В свои лучшие годы сеть насчитывала 18 супермаркетов и гипермаркетов. Однако, как писал РБК, выручка ретейлера планомерно снижалась с 2014 по 2017 год. В прошлом году владельцы «Алых парусов» выставили сеть на продажу.