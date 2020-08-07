Отказ музыкантов выступать в Беларуси, открытие Большого театра и другие новости дня

В России за сутки выявили 5241 нового пациента с COVID-19, всего в стране коронавирусом с начала пандемии заразились уже почти 880 тыс. человек. Число заражений в мире превысило 19 млн.

Власти Петербурга проверили, как в торговых центрах города соблюдают масочно-перчаточный режим и социальное дистанцирование. С нарушителями (как с сотрудниками, так и с посетителями) провели разъяснительную беседу и выписали им памятки о необходимости соблюдать ограничения.

Российские и иностранные музыканты начали массово отказываться от участия в бесплатных концертах в Беларуси, которые решили устроить накануне президентских выборов. Ранее в соцсетях раскритиковали артистов, согласившихся выступить.

Представители коренных народов Сибири обратились к главе Tesla и SpaceX Илону Маску с просьбой не закупать медь, никель и другие продукты у «Норильского никеля», пока не появится независимая оценка экологического ущерба от деятельности компании. Тем временем под Норильском произошла еще одна утечка топлива.

Большой театр откроет новый сезон 6 сентября. Первой покажут оперу Джузеппе Верди «Дон Карлос», а первым после карантина балетом станет «Дон Кихот» Людвига Минкуса, показ которого пройдет 12 сентября.

Традиционно в пятницу в сети появилось много новой музыки: постбард Алена Швец выпустила альбом «Королева отстоя», арт-поп-группа Glass Animals — пластинку «Dreamland», а легенда чиллвейва Washed Out — лонгплей «Purple Noon».

Опубликованы две неизданные ранее песни: представители поп-легенды Принса выпустили «Cosmic Day», а рок-классики The Rolling Stones — песню «Scarlet» и клип к ней.

Сегодня вышли и другие клипы: «Say Something» от поп-дивы Кайли Миноуг, «WAP» от Карди Би и Megan Thee Stallion, «Daylight» от Diplo и Joji и концептуальное видео от The Microphones, собранное из 800 фотографий.

В российский прокат вышел фильм Сиро Герры «В ожидании варваров», основанный на одноименном фантастическом романе Джона М.Кутзее. Роли в нем исполнили Марк Райлэнс, Джонни Депп, Роберт Паттинсон и другие.

«Афиша» пополнила свою фильмотеку обширной базой сериалов. В каталог попали более 4500 российских и иностранных шоу. Сериалотека будет регулярно пополняться, а «Афиша» поможет читателям выбрать, что посмотреть.