Послушайте впервые опубликованный трек Принса «Cosmic Day»

Информация о переиздании альбома появилась еще в конце июня . Поклонников Принса ждет super deluxe edition с 60 (!) треками, до этого не публиковавшимися. Среди них, например, запись совместного лайв-выступления Принса и великого джаз-музыканта Майлcа Дэвиса.

Принс скончался в апреле 2016 года. Певца обнаружили мертвым в его легендарном особняке в Пейсли-Парке, который позже превратили в музей (и это не единственный музей имени Принса). Судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти стал мощный опиат фентанил. «Афиша Daily» писала о вкладе Принса в музыку, рассказывала, какие альбомы стоит переслушать, а в этом апреле опубликовала отрывок из автобиографии певца «The Beautiful Ones».