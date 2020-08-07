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В Петербурге провели масочно-перчаточный рейд по ТЦ. Нарушители отделались памятками

Семён Гудошников
Сегодня в 12:44

Комитет по контролю за имуществом Петербурга проверил, как в торговых центрах соблюдают масочно-перчаточный режим и социальное дистанцирование. Об этом говорится на сайте комитета.

Проверки прошли в девяти ТЦ в Адмиралтейском, Московском, Центральном, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском и Невском районах. С нарушителями (как с сотрудниками, так и с посетителями) провели разъяснительную беседу и выписали им памятки о необходимости соблюдать ограничения.

Всего сотрудники комитета проверили 300 магазинов на территории ТЦ и выдали 400 памяток. В ходе повторных нарушений на собственников торговых точек составят протоколы об административном правонарушении.

В ходе проверки выяснилось, что персонал в большинстве случаев соблюдает антикоронавирусные меры — охранники на входе не пускают людей без масок, почти в каждом магазине есть санитайзер для обработки рук и разметка на полу, позволяющая соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

В Москве с нарушителями перчаточно-масочного режима поступают строже. В конце июля более 6000 торговых предприятий столицы получили штрафы на общую сумму в 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. Два магазина сети «Пятерочка» закрыли из‑за того, что в них не было обеззараживателей воздуха, а персонал не носил маски.

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