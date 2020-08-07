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Большой театр откроется 6 сентября оперой Джузеппе Верди

Семён Гудошников
Сегодня в 14:42

Большой театр откроет новый сезон 6 сентября, сообщает «Интерфакс».

Первой покажут оперу Джузеппе Верди «Дон Карлос». Одну из главных партий в ней исполнит певица Анна Нетребко. Первым балетом после карантина станет «Дон Кихот» Людвига Минкуса, показ которого состоится 12 сентября. Билеты можно будет купить с 15 августа.

«В этом году по причине эпидемиологической ситуации Большой театр решил отказаться от традиционного сбора труппы», — отметили пресс-службе театра.

Театры в Москве и Подмосковье открылись с 1 августа. О том, как культурные площадки переживали пандемию, «Афиша Daily» писала здесь.

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