Большой театр откроется 6 сентября оперой Джузеппе Верди

Большой театр откроет новый сезон 6 сентября, сообщает «Интерфакс».

Первой покажут оперу Джузеппе Верди «Дон Карлос». Одну из главных партий в ней исполнит певица Анна Нетребко. Первым балетом после карантина станет «Дон Кихот» Людвига Минкуса, показ которого состоится 12 сентября. Билеты можно будет купить с 15 августа.

«В этом году по причине эпидемиологической ситуации Большой театр решил отказаться от традиционного сбора труппы», — отметили пресс-службе театра.

Театры в Москве и Подмосковье открылись с 1 августа. О том, как культурные площадки переживали пандемию, «Афиша Daily» писала здесь.