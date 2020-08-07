Под Норильском случилась еще одна утечка топлива в местную реку

Во время устранения последствий аварии на ТЭЦ-3 под Норильском случился еще один разлив топливно-водяной смеси — в реку Амбарную, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора. В реку попали от 100 до 250 литров топлива, загрязнена была площадь 5 на 10 метров.

«Разлив локализован, трубопровод отключен. Производится зачистка данного участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом», — сообщили в Норильско-Таймырской энергетической компании, дочерней компании «Норникеля».

Ответственная за устранение нового разлива компания «Политех» не сообщила о проводимых работах сотрудникам Роспотребнадзора , хотя президент Владимир Путин требовал, чтобы все подобные работы на месте аварии на ТЭЦ-3 проводились под наблюдением ведомства. Представители Роспотребнадзора прибудут туда только 8 августа.

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале. Было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей, хотя «Норникель» с этой оценкой не согласился. Уже в июле более 40 тонн авиационного керосина также на Таймыре пролила другая дочерняя компания «Норникеля».