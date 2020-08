Послушайте новый альбом Glass Animals «Dreamland»

Как отмечает The Clash, «Dreamland» — это «очень британская арт-поп запись». На альбоме 12 полноценных треков и еще четыре интро. Пять песен, «Tokyo Drifting», «Your Love (Déjà Vu)», «Dreamland», «Heat Waves» и «It's All So Incredibly Loud», выходили в качестве синглов.

«Dreamland» — это третий лонгплей группы Glass Animals, появившийся спустя четыре года после пластинки «How To Be A Human Being». Дебютный студийник группы, «Zaba», вышел в 2014 году.