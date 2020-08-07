Песни под гитару: пост-бард Алена Швец выпустила новый альбом «Королева отстоя»

25-минутный альбом состоит из десяти треков. Аранжировками и сведением занимаслись Саша Мусор и Moaner Beats. Презентуют пластинку 5 и 6 февраля 2021 года в московском «Главклубе» и 19 февраля в петербургском «Морзе» .

Алена Швец — 19-летняя певица из Челябинска. Она прославилась в 2018 году после дебютного мини-альбома «Вписка на балконе». «Королева отстоя» — это четвертый лонгплей исполнительницы. Предыдущая пластинка «Проволока из одуванчиков» выходила в 2019 году. О ней и других музыкантах с лейбла «Холодные звуки» «Афиша Daily» писала здесь.