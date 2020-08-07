The Microphones записали песню длиной 44 минуты. А потом синхронизировали ее с 800 фотографиями

Американский музыкант и художник Фил Элверум вернул к жизни свой проект The Microphones, не выпускавший новые альбомы с 2020 года. Артист представил «The Microphones in 2020» — пластинку, состоящую из одной песни длиной 44 минуты.

На ютьюб-канале Элверума появилось видео на трек — в нем артист выкладывает на стол 800 своих архивных фотографии, на систематизацию которых, по словам музыканта, ушло три недели.

Такая тщательность потребовалась, чтобы синхронизировать музыку с картиной. Сам Элверум считает это не музыкальным видео, а «документальным фильмом, иллюстрированным размытыми пятнами, облаками, приведениями, реальными людьми и местами», о которых поет.