«Афиша» добавила в свою фильмотеку базу сериалов

Медийно-сервисная платформа «Афиша» пополнила свою фильмотеку базой сериалов. В каталог вошли более 4500 российских и иностранных шоу. В будущем «Афиша» планирует расширять каталог и рассказывать читателям обо всех новинках индустрии.

На странице сериала есть вся информация о релизе: краткое содержание, состав актеров и съемочной команды, кадры и трейлеры, пользовательский рейтинг «Афиши» и IMDb, отзывы читателей и критиков, а также список сезонов и эпизодов.

Чтобы найти картину на свой вкус, можно использовать фильтры по году, жанру, стране производства и рейтингу. Кроме того, пользователи могут добавить карточку сериала в избранное или поделиться ей с друзьями.

«Афиша» — медийно-сервисная платформа о развлечениях. Весной на ней появился раздел с онлайн-трансляциями российских и зарубежных концертов, спектаклей, фестивалей, выставок и других событий.