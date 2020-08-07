Diplo и Joji выпустили ироничный клип на песню «Daylight»

Джордж Кусуноки Миллер, более известный как певец Joji, вместе с американским диджеем Diplo выпустил клип на песню «Daylight».
В нем музыканты предстают в роли закулисных работников, которые помогают снять клип для неизвестного престарелого бой-бенда. В середине трека Joji и Diplo врываются в кадр и затмевают участников группы.
Сингл «Daylight» войдет в грядущий альбом Joji «Nectar», который выйдет 25 сентября. На пластинку также попадут вышедшие ране песни «Sanctuary», «Run» и «Gimme Love».
Joji — бывший популярный видеоблогер Филти Фрэнк, который бросил снимать ироничные безумные интернет-видео ради серьезной музыкальной карьеры. Он сотрудничает с лейблом 88rising, созданным в основном для артистов азиатского происхождения. Первый альбом Joji — «Ballads 1» — вышел 26 октября 2018 года.