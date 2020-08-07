Diplo и Joji выпустили ироничный клип на песню «Daylight»

Джордж Кусуноки Миллер, более известный как певец Joji, вместе с американским диджеем Diplo выпустил клип на песню «Daylight».

В нем музыканты предстают в роли закулисных работников, которые помогают снять клип для неизвестного престарелого бой-бенда. В середине трека Joji и Diplo врываются в кадр и затмевают участников группы.