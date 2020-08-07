Ослепительный космос в новом клипе «Say Something» от Кайли Миноуг

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг выпустила космический клип на свой недавний сингл «Say Something», который вышел в конце июля.
«Say Something» войдет в новый, 15-й альбом певицы — «Disco», релиз которого запланирован на ноябрь. Пластинка будет записана в жанре поп-диско, что очень заметно в сингле и клипе к нему, где очевидно влияние и поп-музыки 80-х, и предшествовавшей ей эпохе диско 70-х.
Карьера Кайли Миноуг стартовала еще в конце 1980-х, но настоящую популярность ей удалось обрести только в начале 2000-х. Самыми узнаваемыми работами артистки являются песни «Can’t Get You Out of My Head» и «In Your Eyes». Последний альбом певицы — «Golden» — вышел в 2018 году.