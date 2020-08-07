Ослепительный космос в новом клипе «Say Something» от Кайли Миноуг

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг выпустила космический клип на свой недавний сингл «Say Something», который вышел в конце июля.

«Say Something» войдет в новый, 15-й альбом певицы — «Disco», релиз которого запланирован на ноябрь. Пластинка будет записана в жанре поп-диско, что очень заметно в сингле и клипе к нему, где очевидно влияние и поп-музыки 80-х, и предшествовавшей ей эпохе диско 70-х.