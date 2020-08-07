перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Во Флоренции открыли «винные окна». Их придумали еще во время чумы для безопасной продажи вина 19:55
Ученые переименовали 27 человеческих генов. Все потому что Excel исправлял их на даты 19:51
Пресс-материалы Beat Film Festival и Levi's представят в августе специальные кинопоказы
Beat Film Festival и Levi's представят в августе специальные кинопоказы 18:11
Ослепительный космос в новом клипе «Say Something» от Кайли Миноуг 17:44
Фестиваль Moscow Music Week объявил первую волну артистов 17:13
Фестиваль короткометражного кино «Короче» объявил конкурсную программу. В ней 32 фильма 16:54
Под Норильском случилась еще одна утечка топлива в местную реку 16:37
«Яндекс.Музыка» Песни под гитару: постбард Алена Швец выпустила новый альбом «Королева отстоя»
Песни под гитару: постбард Алена Швец выпустила новый альбом «Королева отстоя» 16:17
Пол Мескаль уходит в отрыв в клипе «Scarlet» от The Rolling Stones 16:09
Представители коренных народов Сибири попросили Илона Маска не покупать продукцию «Норникеля» 16:04
Интригующие танцы и дикие животные в клипе «WAP» от Карди Би и Megan Thee Stallion 15:16
Послушайте впервые опубликованный трек Принса «Cosmic Day» 14:55
kremlin.ru Большой театр откроется 6 сентября оперой Джузеппе Верди
Большой театр откроется 6 сентября оперой Джузеппе Верди 14:42
«Афиша» добавила в свою фильмотеку базу сериалов 13:57
«Школа новых медиа» ищет молодых авторов, которые пишут о культуре 13:15
В Петербурге провели масочно-перчаточный рейд по ТЦ. Нарушители отделались памятками 12:44
В «Москино Салют» открылась выставка Таисии Коротковой «Московские кинотеатры» 11:57
P.W. Elverum & Sun/YouTube The Microphones записали песню длиной 44 минуты. А потом синхронизировали ее с 800 фотографиями
The Microphones записали песню длиной 44 минуты. А потом синхронизировали ее с 800 фотографиями 11:29
В России выявили 5241 новый случай коронавируса 10:56
Lionsgate анонсировала нового «Джона Уика» 10:46
Отключить рекламу

Ослепительный космос в новом клипе «Say Something» от Кайли Миноуг

Илья Голубев
Сегодня в 17:44

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг выпустила космический клип на свой недавний сингл «Say Something», который вышел в конце июля.

«Say Something» войдет в новый, 15-й альбом певицы — «Disco», релиз которого запланирован на ноябрь. Пластинка будет записана в жанре поп-диско, что очень заметно в сингле и клипе к нему, где очевидно влияние и поп-музыки 80-х, и предшествовавшей ей эпохе диско 70-х.

Карьера Кайли Миноуг стартовала еще в конце 1980-х, но настоящую популярность ей удалось обрести только в начале 2000-х. Самыми узнаваемыми работами артистки являются песни «Can’t Get You Out of My Head» и «In Your Eyes». Последний альбом певицы — «Golden» — вышел в 2018 году.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драма
В ожидании варваров
Джонни Депп в экранизации культового романа Джона Кутзее
поп
«Deli Music Day»: «Нервы», Cream Soda, Niletto, Baston
Парковочный концерт с большими именами
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить