Ослепительный космос в новом клипе «Say Something» от Кайли Миноуг

Карьера Кайли Миноуг стартовала еще в конце 1980-х, но настоящую популярность ей удалось обрести только в начале 2000-х. Самыми узнаваемыми работами артистки являются песни «Can’t Get You Out of My Head» и «In Your Eyes». Последний альбом певицы — «Golden» — вышел в 2018 году.