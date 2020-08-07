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Российские и иностранные артисты стали отказываться от концертов в Беларуси после критики в соцсетях

Семён Гудошников
Сегодня в 9:16

Российские и иностранные музыканты начали массово отказываться от участия в бесплатных концертах в Беларуси, которые решили устроить накануне президентских выборов. Концерты пройдут под слоганом президентской кампании Александра Лукашенко «Вместе за Беларусь», а их организацию многие считают пиар-компанией действующей власти.

Пользователи в соцсетях раскритиковали артистов, согласившихся в них участвовать. Они начали писать музыкантам с просьбой отменить выступление и «не поддерживать диктатуру». В результате от концертов отказались американские рэперы Tyga и Saint Jhn, белорусский исполнитель Мэвл Rasa и некоторые российские музыканты: Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, группы «Кар-Мэн» и Джаро & Ханза.

Tyga написал в инстаграм-сторис, что его «выступление не задумывалось политически мотивированным», и он отменил его, чтобы «избежать конфликта с выборами в Беларуси». Saint Jhn заявил в своем видеообращении, что сейчас в мире есть вещи «более важные, чем стоять на сцене и давать концерт».

Леонид Агутин отметил, что не приедет выступать в Гродно по «многочисленным и настоятельным просьбам». Григорий Лепс сперва не хотел отказываться от концерта, заявив, его «ждут люди», которым он «должен принести радостные моменты». Но затем все же изменил решение, написав под последним постом в фейсбуке, что «концерта в Витебске не будет». Причину отмены Лепс не пояснил.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Основные соперники Александра Лукашенко — Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и Валерий Цепкало — к выборам не допущены. Бабарико и Тихановский задержаны, Цепкало уехал из страны, опасаясь преследования. Белорусская оппозиция объединилась вокруг зарегистрированного кандидата Светланы Тихановской — супруги задержанного Сергея Тихановского.

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