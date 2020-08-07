Представители коренных народов Сибири попросили Илона Маска не покупать продукцию «Норникеля»

Члены российского неформального объединения экспертов, активистов и организаций коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Абориген-форум» написали обращение к Илону Маску. Они попросили предпринимателя не закупать медь, никель и другие продукты у «Норильского никеля», пока не завершится независимая оценка экологического ущерба от деятельности компании.

Бизнесмена также попросили не сотрудничать с «Норникелем», если компания не выплатит компенсацию ущерба традиционному образу жизни коренных малочисленных народов и не профинансирует план рекультивации загрязненных территорий.

Члены объединения требуют, чтобы в «Норникеле» пересмотрели политику в отношении малых народностей, — включили в нее положения «Декларации» о правах коренных народов и согласовывали свои промышленные проекты с представителями общин.

Авторы пояснили, что решили обратиться к Маску после его просьб к мировым производителям никеля увеличить производство металла для Tesla. Бизнесмен готов заключить долгосрочный контракт с компанией, которая сможет производить никель эффективно и безопасно для экологии.

29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске, которую использует дочерняя структура «Норильского никеля», случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. На ликвидацию последствий аварии уйдет не менее пяти лет.