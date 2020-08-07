Пол Мескаль уходит в отрыв в клипе «Scarlet» от The Rolling Stones

Рок-группа The Rolling Stones выпустила клип на свою неизданную песню «Scarlet», записанную в далеком 1973 году вместе с гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем. «Scarlet» попадет в переиздание альбома «Goats Head Soup» 1973 года, которое выйдет уже 4 сентября.
Главную (и единственную) роль в видео исполнил актер Пол Мескаль. Режиссерами клипа выступила команда Кристофера Барретта и Люка Тейлора Us, которая ранее уже работала с Гарри Стайлзом и Джеком Уайтом.
В конце апреля The Rolling Stones неожиданно впервые за 8 лет выпустили новую песню — «Living in a Ghost Town». Она была записана еще до начала пандемии коронавируса, и только теперь музыканты решили опубликовать ее, решив, что трек (его название переводится как «Жизнь в городе-призраке) отлично подходит для описания происходящего в мире.
Группа не выпускала альбомы с новым материалом с 2005 года. Последним сборником Rolling Stones стал релиз «A Bigger Bang». Мик Джаггер объяснял это перфекционизмом. «Я не хочу просто хороший альбом, я хочу великолепный», — говорил вокалист.