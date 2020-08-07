Пол Мескаль уходит в отрыв в клипе «Scarlet» от The Rolling Stones

Рок-группа The Rolling Stones выпустила клип на свою неизданную песню «Scarlet», записанную в далеком 1973 году вместе с гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем. «Scarlet» попадет в переиздание альбома «Goats Head Soup» 1973 года, которое выйдет уже 4 сентября.

Главную (и единственную) роль в видео исполнил актер Пол Мескаль. Режиссерами клипа выступила команда Кристофера Барретта и Люка Тейлора Us, которая ранее уже работала с Гарри Стайлзом и Джеком Уайтом.