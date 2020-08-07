Классик чиллвейва Washed Out выпустил новый альбом «Purple Noon»

Американский певец Washed Out представил свой четвертый студийный альбом «Purple Noon». Послушать его можно в Apple Music , Spotify , YouTube Music , «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке» .

В издании The Clash лонгплей сравнили с предыдущей работой музыканта «Mister Mellow», который был похож «на поход в клуб после нескольких напитков». «Purple Noon», по мнению издания, — это то, что происходит наутро после «Mister Mellow».

Эрнест Грин, более известный под псевдонимом Washed Out, — американский классик чилвейва. Его дебютный альбом «Within and Without» вышел в 2011 году. «Purple Noon» — четвертый лонгплей музыканта, вышедший спустя три года после предыдущего.