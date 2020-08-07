Интригующие танцы и дикие животные в клипе «WAP» от Карди Би и Megan Thee Stallion

Американские рэп-исполнительницы Карди Би и Megan Thee Stallion выпустили клип на свою первую коллаборацию «WAP». На видео они танцуют в роскошных интерьерах, а рядом ходят дикие животные — леопарды и белые тигры.

Есть в клипе и приглашенные звезды: светская дива Кайли Дженнер, бывшая участница герлз-бенда Fifth Harmony Нормани Кордей и латиноамериканская певица Росалия. «Мне хотелось позвать много разных женщин, не только рэп-исполнительниц. Вы увидите их всех в клипе — от моделей до инфлюэнсеров», — заявила Карди Би.

«WAP» — это первый трек для Карди Би в качестве лид-исполнителя после прошлогодней песни «Press». Дебютный альбом артистки вышел пару лет назад. Megan Thee Stallion прославилась в этом году благодаря треку «Savage». Ремикс на него записала Бейонсе, и он возглавил главный американский чарт Billboard Hot 100.