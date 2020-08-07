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В России выявили 5241 новый случай коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 10:56

В России за сутки выявили 5241 случай коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области и Московской областях, Петербурге, Ханты-Мансийском АО, Иркутской и Ростовской областях, Красноярском крае и Мурманской области.

За сутки выздоровели 7235 человек, за все время — 683 592. Умерли 119 пациентов, за весь период — 14 725. Всего в стране зафиксировано 877 135 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 19,1 млн человек. Более 11,5 млн из них выздоровели, свыше 715 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,8 млн), на втором — Бразилия (2,9 млн), на третьем — Индия (2 млн).

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