Запрет «наливаек» в Петербурге, двойной сингл J.Cole и другие новости дня

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала глупостью опрос о многодневном голосовании, появившийся в твиттере комиссии накануне. Это произошло из‑за некомпетентности сотрудников ЦИК, а опросы в интернете вообще не репрезентативны, заявила Памфилова. Сегодня опрос снова появился в соцсети.

В России за сутки выявили 5848 случаев коронавируса. За все время инфекцией заразились 795 тыс. человек.

В ВОЗ сообщили, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года, несмотря на хорошие результаты испытаний. В российском Минздраве, наоборот, заявили, что люди из групп риска могут получить вакцину уже в августе.

Продолжение российского харассмент-гейта: лидер «Пошлой Молли» Кирилл Бледный отверг вчерашние обвинения в домогательствах, а основателя самиздата «Батенька, да вы трансформер» Егора Мостовщикова обвинили в приставаниях к сотрудницам.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете небольших баров. С 1 января 2021 года в петербургских заведениях площадью менее 50 квадратных метров нельзя будет продавать алкоголь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился некоторыми СМИ, «зовущими на майданы» во время предвыборной кампании, и потребовал выдворять их из страны. «Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай», — заявил он.

В Ираке похитили куратора Хеллу Мевис, которая занималась продвижением молодых художников. Ее затолкали в машину, после того как она вышла из своего офиса в центре Багдада, и увезли в неизвестном направлении.

Канадские медики порекомендовали во время пандемии заниматься сексом через отверстия в стенах — так называемые glory holes. А еще, по их словам, лучше избегать поцелуев и не использовать секс-игрушки с несколькими партнерами.

В супермаркетах «Перекресток» начали появляться рестораны «Макдоналдс». Правда, только в нескольких магазинах Москвы и Петербурга.

Фестиваль документального кино Beat Film Festival объявил полную программу и расписание. В программе — концерт-хеппенинг Макса Рихтера, фильм о коммуне рэперов, картина от исландского композитора Йохана Йоханнссона и многое другое.

J.Cole выпустил двойной сингл, состоящий из песен с его грядущего альбома «The Fall Off». Когда выйдет альбом, пока неизвестно.

Вышел трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером — третьей части комедийной серии. В фильме взрослые Билл и Тед вместе с дочерьми отправляются в путешествие по разным эпохам, чтобы написать хит, который спасет Вселенную.

Российский фотограф и лауреат Пулитцеровской премии Сергей Пономарев опубликовал трейлер своей выставки «Москва. Великая пустота». Фотопроект состоит из 45 черно-белых панорамных видов пустой столицы, которые Пономарев несколько месяцев снимал в период пандемии и самоизоляции.