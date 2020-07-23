Основателя «Батеньки» и «Мамихлапинатаны» Егора Мостовщикова обвинили в харассменте

Основателя медиаартели «Мамихлапинатана» и самиздата «Батенька, да вы трансформер» Егора Мостовщикова обвинили в харассменте. Расследование об этом выпустила журналистка телеграм-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр.

В материале под названием «Батенька, да вы харассер» Мостовщикову приписывают неуставные отношения с сотрудницами самиздата, которые работали в штате или проходили стажировку.

С одной из них Мостовщиков познакомился, когда заседал в приемной комиссии НИУ ВШЭ. 21-летняя Виктория рассказала, что Мостовщиков сразу же предложил ей постажироваться в «Батеньке», а их отношения сначала носили характер «наставник-ученица». После этого девушке стали приходить откровенные сообщения от журналиста.

«Она пришла в офис, села на желтый диван обсуждать с главным редактором издания Григорием Тумановым текст и получила сообщение от Мостовщикова, сидевшего в противоположном углу комнаты: «Я хочу трахнуть тебя на этом диване». Вика постаралась не подать вида, несмотря на крайнее замешательство и тут же поднявшуюся панику», — говорится в материале «Антиглянца».

В дальнейшем девушку и Мостовщикова связывали сексуальные отношения. Также в статье говорится о других случаях харассмента от медиаменеджера «Мамихлапинатаны», в ходе которых Мостовщиков писал девушкам, что он «хочет их», мог погладить по ягодицам, проходя мимо, или попросить прислать интимные фотографии. В материале также говорится, что с одной из сотрудниц Мостовщиков начал официально встречаться.

Столяр в своем посте на фейсбуке отметила, что уважает Мостовщикова как журналиста, но его отношение к сотрудницам «хреновое». «И да — этот текст не направлен на разрушение независимого медиа, которым сейчас особенно несладко», — написала журналистка.

«Афиша Daily» попросила Мостовщикова прокомментировать обвинения в харассменте, но он пока не дал свой комментарий.

22 июля в приставаниях к несовершеннолетним обвинили игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского. О харассменте рассказала его бывшая ученица, а ныне журналистка The Bell Екатерина Аренина.

Ранее в московской медиатусовке разгорелся скандал — 13 июля в твиттере появились обвинения в многочисленных домогательствах и даже сексуальном насилии. В них обвинили в том числе шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова, бывшего журналиста Сергея Миненко, экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Руслан Гафаров после этого уволился из Сбербанка, где работал SMM-менеджером, Сергей Простаков также ушел из «МБХ медиа».

О харассменте также заявляли работницы московских баров «Зинзивер», «Южная рюмочная», «Барка», «Дежурная рюмочная» и «Бумажная фабрика».