В России за сутки выявили 5848 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже четвертый день подряд в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, вчера их было 5862, позавчера — 5842.
Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской и Нижегородской областях, ХМАО, Петербурге, Мурманской и Иркутской областях, ЯНАО, Алтайском крае и Московской области.
За сутки выздоровели 8277 человек, за все время — 580 330. Умерли 147 пациентов, за весь период — 12 892. Всего в стране зафиксировано 795 038 заболевших.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 15 млн человек. Более 8,6 млн из них выздоровели, свыше 623 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (3,97 млн), на втором — Бразилия (2,22 млн), на третьем — Индия (1,23 млн).