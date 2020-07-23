В России за сутки выявили 5848 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже четвертый день подряд в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, вчера их было 5862, позавчера — 5842.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской и Нижегородской областях, ХМАО, Петербурге, Мурманской и Иркутской областях, ЯНАО, Алтайском крае и Московской области.