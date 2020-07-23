Beat Film Festival объявил полную программу и расписание

Фестиваль документального кино Beat Film Festival поделился с «Афишей Daily» полным списком программ и расписанием сеансов. Всего на фестивале будут три программы — музыкальная при поддержке Levi’s, совместная с летним кинотеатром Garage Screen при музее «Гараж» и Национальный конкурс.

В музыкальную программу вошли концерт-хэппенинг современного кинокомпозитора Макса Рихтера, биография фронтмена австралийской группы INXS «Мистификация: Майкл Хатченс», лента «White Riot» о панк-сцене Британии 1970-х, картины о Дженезисе Пи-Орридже и лидере Swans Майкле Джире.

В программе «Garage Screen x Beat: Переписывая реальность» — лента «Последние и первые люди» исландского композитора Йохана Йоханнссона, «Разбитый нос, пустые карманы» режиссеров-экспериментаторов Билла и Росса Тернера, роуд-трип от Пачо Велеса и Кортни Стивенс «Американский сектор» и лента о коммуне рэперов «Крестон», снятая Марни Эллен Херцлер.

В Национальном конкурсе примут участие кинопроект «Весна» об опыте 14 людей на самоизоляции, фильм о поклонниках аниме и комиксов «Вторичный мир» и лента «Без спектакля» о постановке «Родина» в Центре имени Мейерхольда. Полную программу и расписание сеансов можно посмотреть на сайте Beat Film Festival.

Международный фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет с 1 по 14 августа одновременно в офлайн- и онлайн-формате. Площадкой для онлайн-части станет стриминговый сервис «Кинопоиск HD». Ранее фестиваль объявил фильмы из кураторских программ.