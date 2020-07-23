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Россиян из групп риска планируют вакцинировать от коронавируса в августе

Федор Кузьмин
Сегодня в 19:05

Вакцинация медработников от коронавируса может начаться в августе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главы Минздрава Михаила Мурашко.

По словам министра здравоохранения, вакцину получат люди из групп риска, сталкивающиеся с больными наиболее часто. Когда предполагается массовая вакцинация населения, в Минздраве, правда, не уточнили.

«Более широкое применение будет этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований, и сегодня эксперты планируют, что это будет именно 800 человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже в амбулаторных этапах получат вакцинацию», — заявил Мурашко.

Наиболее подверженным группам предложат вакцинироваться добровольно. «По результатам всего этого мы получим масштабное производство и масштабное применение», — сказал Мурашко.

21 июля в Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса. Ранее стало известно об успешном испытании препарата в Сеченовском университете. В июне директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что массовая вакцинация россиян может начаться осенью.

Данные об исследованиях будут переданы в Минздрав, где примут решение о применении вакцины.

Ранее о том, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года, несмотря на хорошие результаты испытаний, заявляла ВОЗ.

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