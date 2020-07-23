J.Cole выпустил двойной сингл с песнями с грядущего альбома «The Fall Off»

Американский хип-хоп-исполнитель и продюсер J.Cole выпустил двойной сингл, состоящий из песен с его грядущего альбома «The Fall Off». Послушать треки можно в Spotify, Apple Music и YouTube Music.
В сингл вошли песни «The Climb Back» и «Lion King on Ice». Дата выхода «The Fall Off» пока неизвестна.
В «The Climb Back» Жермен Коул рассуждает о творчестве и том, почему он делает рэп, а в «Lion King on Ice» — о жизни темнокожих.
В июне J.Cole выпустил сингл «Snow on tha Bluff», который многие посчитали диссом на артистку Noname, обвинившую богатых и успешных коллег в игнорировании протестов против расизма, охвативших США.
Последний на данный момент сольный альбом J.Cole — «KOD» — вышел в апреле 2018 года, а прошлым летом рэпер выпустил третий том сборника «Revenge of the Dreamers» с работами артистов лейбла Dreamville.