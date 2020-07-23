В супермаркетах «Перекресток» начали появляться рестораны «Макдоналдс»

«Макдоналдс» совместно с X5 Retail Group запустили пилотный проект, в рамках которого рестораны быстрого питания начали появляться в супермаркетах торговой сети «Перекресток». Об этом пишет «Интерфакс».

Проект предполагает открытие нескольких ресторанов на территории супермаркетов в Петербурге и Москве. «Макдоналдс» будут специализироваться на доставке, однако покупатели также смогут купить еду навынос или перекусить в обеденной зоне супермаркета.

По результатам пилотного проекта X5 решат, как работать с этой стратегией дальше. В случае успеха рестораны быстрого питания откроют в торговых залах других сетей группы («У дома», «Пятерочка» и «Карусель»).

Первое тестовое предприятие уже открыто и располагается в торговом зале супермаркета «Перекресток» в ТЦ «Лига Химки» на Ленинградском шоссе.