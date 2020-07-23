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ЦИК снова разместила в твиттере опрос о многодневном голосовании

Анастасия Цой
Сегодня в 19:33

Центральная избирательная комиссия снова разместила в твиттере опрос о многодневном голосовании на выборах.

«Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?» — задает вопрос ЦИК. На момент публикации новости 96% проголосовали «нет». Опрос будет проводиться два дня.

Впервые опрос о многодневном голосовании на выборах и референдумах появился в социальных сетях ЦИК вчера, 22 июня. 93% пользователей твиттера проголосовали против, после чего опрос удалили.

Позже глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала глупостью размещение этого опроса: «Это просто неграмотность наших сотрудников, сделали глупость. Кто может вообще размещать в соцсетях какие‑то опросы? Все опросы в соцсетях — это соревнование ботов: у кого больше ботов, тот и побеждает. Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно».

В этом году практика многодневного голосования была впервые опробована на плебисците по поправкам к Конституции. После него Центризбирком задумался о том, чтобы провести выборы в единый день голосования также в течение нескольких дней. Депутаты поддержали идею ЦИК и приняли закон о многодневном голосовании. Его могут применить уже на осенних выборах глав субъектов и муниципальных депутатов, которые намечены на 13 сентября.

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